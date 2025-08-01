الجلفة.. 3 جرحى في حادث انقلاب سيارة بعين وسارة

تعرض 3 أشخاص لإصابات مختلفة، مساء اليوم، على إثر حادث مرور وقع بالولاية المنتدبة عين وسارة، حسبما أعلنته مصالح الحماية المدنية بالجلفة في بيان لها.

ووفق المصدر ذاته تدخلت، في حدود الساعة 21:06 لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “رونو كليو 3” ، بالطريق الوطني رقم 01 المخرج الشمالي للمدينة حوالي 06 كلم.

الحادث خلف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 سنة و 33 سنة ،أُسعفو في عين المكان وتم إجلائهم إلى مستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.