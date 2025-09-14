الجلفة.. 3 جرحى في حادث مرور

أصيب 3 أشخاص في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الأحد، بالطريق الولائي رقم 108 باتجاه فيض البطمة بولاية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا12د، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الولائي رقم 108 باتجاه فيض البطمة حوالي 15 كلم.

حيث خلّف الحادث إصابة 03 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و 27 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلائهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور