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أخبار الجزائر

الجلفة: 3 ضحايا في حادث انحراف سيارة بالشارف

بقلم زكرياء مداح
الجلفة: 3 ضحايا في حادث انحراف سيارة بالشارف
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تسبب حادث مرور، مساء اليوم السبت، في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية الجلفة، حيث تدخلت إسعافات المركز المتقدم مدعم بإسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجلفة، في حدود الساعة 19 سا و 02 د، لأجل حادث مرور، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “دايو نيبيرا” تحمل ترقيم ولاية الجلفة.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة “باب مسعود” اتجاه بلدية و دائرة الشارف.

مخلفا إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر أعمارهم: 52 سنة، 48 سنة و 34 سنة.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وإجلاؤهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

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