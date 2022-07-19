الجلفة..3 قتلى إثر انحراف سيارة بقرية “البويقلة” في ڨطارة

لقي مساء اليوم 3 اشخاص مصرعهم، و أصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة على مستوى قرية “البويڨلة” التابعة لبلدية قطارة دائرة مسعد جنوب ولاية الجلفة،

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية ببلديو مسعد قد تدخلت مساء اليوم لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “سويفت سوزوكي” ترقيم ولاية تيميمون.

و ذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 “ب”، يحوالي 110 كلم اتجاه قطارة بمسعد “منطقة البويقلة”.

و حسب ذات المصدر، فإن الحادث أسفر عن وفاة 3 ضحايا تتراوح اعمارهم (ضحيتين من جنس ذكر 53 سنة و 59 سنة وطفل 9 سنوات).

فضلا عن اصابة 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ( انثى 38 سنة و طفلتين 14 سنة و 7 اشهر).

كما تم تقديم لهم الإسعافات وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مسعد، فيما تم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.