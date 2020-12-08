الجلفة: 3 قتلى في حادث اصطدام شاحنة بسيارة بحد الصحاري

أخبار الجزائر
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الجلفة: 3 قتلى في حادث اصطدام شاحنة بسيارة بحد الصحاري
بقلم زكرياء مداح

لقي 3 أشخاص مصرعهم، و أصيب إمرأة في حادث مرور أليم على مستوى بلدية حد الصحاري شرق ولاية الجلفة.

حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمدينة، مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة مساء اليوم في حدود الساعة 19 سا 00د  لأجــل حادث مرور.

الحادث تمثل في اصطدام مباشرة بين سيارة من نوع بيجو 505 وشاحنة من نوع سوناكوم  k120 بالطريق الولائي 167 “ب” الرابط بين بلدية حد الصحاري وبلدية عين وسارة.

أين خلف الحادث المأساوي مصرع 3 أشخاص، تبلغ أعمارهم “طفل عامين، رجل 45 سنة وعجوز 70 سنة”، واصابة امراة تبلغ من العمر 29 سنة إصابات متفاوتة الخطورة.

تم إسعافها ونقلها على جناح السرعة لعيادة متعددة الخدمات بحد الصحاري.

بينما تم نقل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.


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