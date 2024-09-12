الجلفة: 3 قتلى وجريح إثر اصطدام سيارتين ببن يعقوب

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 46. الرابط بين بلديتي الشارف و بن يعقوب غرب ولاية الجلفة.

و تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف، مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بالإدريسية. صباح اليوم، في حدود الساعة 10سا05 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع هيونداي اكسنت وسيارة من نوع ستروين اكسزارا. وذلك على مستوى الطريق البلدي رقم 11 اتجاه بن يعقوب حوالي 20 كلم عن بلدية الشارف.

الحادث خلّف وفاة 3 أشخاص وهم من جنس ذكر يبلغ من العمر 70 سنة و ضحية جنس أنثى تبلغ من العمر 92 سنة. فيما يتم تحويل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية.