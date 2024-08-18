الجلفة: 4 جرحى في اصطدام سيارتين بمسعد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 20 سا و 45 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع رونو R12 تحمل ترقيم ولاية تبسة و رونو clio تحمل ترقيم ولاية الشلف.

وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 78 بمفترق الطرق “سد الرحال” ، الحادث خلف إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 سنة و 36 سنة ،تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى مسعد بالولاية المنتدبة مسعد .