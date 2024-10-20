الجلفة: 4 جرحى في حادث إصطدام سيارتين بعين وسارة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بعين وسارة مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 19 سا و20 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة نقل جماعي مابين الولايات من نوع داسيا لوغان تحمل ترقيم ولاية الجلفة بسيارة نفعية من نوع فورد تحمل ترقيم ولاية بومرداس،

الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 167 ب باتجاه دائرة حد الصحاري بالقرب من محطة الخدمات.

الحادث خلف اصابة 4 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 26 سنة و 56 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.