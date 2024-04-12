الجلفة: 4 جرحى في حادث إنحراف سيارة بسيدي لعجال

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي لعجال مساء اليوم، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع داسيا لوقان تحمل ترقيم الجزائر، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40 باتجاه حاسي فدول بالمكان المسمى ” منطقة الزريقات”.

و حسبما أفاد به بيان الحماية المدنية، فإن الحادث خلف اصابة 04 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 12 سنة و 60 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى حاسي فدول.