الجلفة.. 4 جرحى في حادث اصطدام دراجتين بحاسي بحبح

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي بحبح، سهرة الأربعاء، في حدود الساعة 23:23، إثر حادث مرور خطير وقع بحي بوعافية بمدينة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة.

تمثل الحادث في اصطدام مباشر بين دراجتين ناريتين من نوع “توارق”. ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

قدّمت فرق الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى حاسي بحبح لمواصلة تلقي الرعاية الطبية.

ودعت مصالح الحماية المدنية كافة مستعملي الطريق وسائقي الدراجات النارية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. والالتزام بقوانين المرور، للحد من مثل هذه الحوادث الخطيرة.