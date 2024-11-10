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أخبار الجزائر

الجلفة: 4 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحد الصحاري

بقلم زكرياء مداح
الجلفة: 4 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحد الصحاري
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تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحد الصحاري مدعمة باسعافات المركز المتقدم بالصقيعة هذا اليوم، في حدود الساعة 18 سا و 40 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين من نوع بيجو 505 و نيسان ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 89 “أ” بلدية بويرة الأحداب.
الحادث خلف إصابة 04 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و 68 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى حاسي بحبح.
مداح زكرياء

رابط دائم : https://nhar.tv/8u9Dw
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