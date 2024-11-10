الجلفة: 4 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحد الصحاري

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحد الصحاري مدعمة باسعافات المركز المتقدم بالصقيعة هذا اليوم، في حدود الساعة 18 سا و 40 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين من نوع بيجو 505 و نيسان ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 89 “أ” بلدية بويرة الأحداب.

الحادث خلف إصابة 04 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و 68 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى حاسي بحبح.

مداح زكرياء