الجلفة: 4 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحد الصحاري
بقلم زكرياء مداح
تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحد الصحاري مدعمة باسعافات المركز المتقدم بالصقيعة هذا اليوم، في حدود الساعة 18 سا و 40 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين من نوع بيجو 505 و نيسان ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 89 “أ” بلدية بويرة الأحداب.
الحادث خلف إصابة 04 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و 68 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى حاسي بحبح.
مداح زكرياء
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