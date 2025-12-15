الجلفة: 4 جرحى في حادث اصطدام شاحنة بسيارتين بمنطقة “راس الريح”

سجلت، مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، مساء اليوم، إصابة 4 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بمنطقة رأس الريح بولاية الجلفة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للجلفة في حدود الساعة 22:40، إثر اصطدام تسلسلي جمع بين شاحنة من نوع “هاربين DFSK” وسيارتين سياحيتين من نوع “سيتروين” و“فولسفاغن تيروك”، حيث خلف الحادث إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و38 سنة، و تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بعين المكان، قبل تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محـاد عبد القادر بحي شعباني لتلقي العلاج.

هذا وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واحترام قواعد السلامة المرورية، خاصة خلال الفترات الليلية.