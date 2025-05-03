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أخبار الجزائر

الجلفة.. 4 قتلى و4 جرحى في إصطدام بين 3 سيارات 

بقلم مداح زكرياء
الجلفة.. 4 قتلى و4 جرحى في إصطدام بين 3 سيارات 
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تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، ممثلة في المركز المتقدم واد الصدر، الوحدة الثانوية عين الإبل والوحدة الرئيسية، في حدود الساعة 14:44 من نهار اليوم، لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في تصادم بين ثلاث سيارات من نوع شيفروليه سبارك وايسيزي سويفت تحملان ترقيم ولاية الأغواط وهيونداي اكسنت تحمل ترقيم ولاية الجلفة ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة مقطع الوسط بعين الابل.

الحادث خلف وفاة 6 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 6 سنوات و 55 سنة، ونشير أن ضحيتين متوفيتين في عين المكان وضحيتين لفظ انفاسهما الاخيرة بالعيادة المتعددة الخدمات بعين الابل.

كما سجل اصابة 4 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 25 سنة و 53 سنة أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى العيادة المتعددة الخدمات بعين الابل. فيما يتم تحويل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.

رابط دائم : https://nhar.tv/CMcvU
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