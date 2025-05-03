الجلفة.. 4 قتلى و4 جرحى في إصطدام بين 3 سيارات 

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، ممثلة في المركز المتقدم واد الصدر، الوحدة الثانوية عين الإبل والوحدة الرئيسية، في حدود الساعة 14:44 من نهار اليوم، لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في تصادم بين ثلاث سيارات من نوع شيفروليه سبارك وايسيزي سويفت تحملان ترقيم ولاية الأغواط وهيونداي اكسنت تحمل ترقيم ولاية الجلفة ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة مقطع الوسط بعين الابل.

الحادث خلف وفاة 6 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 6 سنوات و 55 سنة، ونشير أن ضحيتين متوفيتين في عين المكان وضحيتين لفظ انفاسهما الاخيرة بالعيادة المتعددة الخدمات بعين الابل.

كما سجل اصابة 4 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 25 سنة و 53 سنة أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى العيادة المتعددة الخدمات بعين الابل. فيما يتم تحويل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.