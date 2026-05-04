الجلفة: 5 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين في الشارف

شهدت ولاية الجلفة، اليوم، حادث مرور أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة. إثر اصطدام مباشر بين مركبتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 46، بمنطقة شعبة بن كربوع.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن الحادث وقع في حدود الساعة 11:37سا. وتمثل في تصادم بين سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” وأخرى من نوع “داسيا لوغان”. ما أدى إلى إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و75 سنة.

وفور تلقي البلاغ، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بـ الشارف مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى مستشفى المجاهد هتهات بوبكر بحي شعوة لتلقي العلاج اللازم.