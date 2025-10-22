الجلفة: 5 جرحى في حادث اصطدام سيارة بحافلة بمنطفة “الزينة”

تدخلت اسعافات كل من مركز المتقدم بحي البرج وسارية بودخيل للحماية المدنية ، صبيحة هذا اليوم، في حدود الساعة 07:28. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مابين سيارة وحافلة. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة الزينة.

الحادث خلف اصابة 05 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 22 سنة و 48 سنة ،تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وإجلائهم الى مستشفى هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور