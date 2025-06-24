الجلفة.. 5 جرحى في حادث اصطدام سيارة بشاحنة بالبويقلة في مسعد

تدخلت اسعافات وحدة القطاع للحماية المدنية بأم العظام مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 17:54 لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع “رونو سيمبول” و شاحنة من نوع “ايسيزي” يحملان ترقيم ولاية غرداية.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 “ب” بالقرب من البويقلة حوالي 10 كلم إتجاه بلدية قطارة.

وخلف اصابة 5 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 5 سنوات و 45 سنة، تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى القطاع الصحي بلدية قطارة، رفقة اسعافات ذات القطاع.