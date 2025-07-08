الجلفة.. 5 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بالشارف

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالشارف (ولاية الجلفة)، مساء الثلاثاء، في حدود الساعة 20:47 لأجل حادث مرور أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتمثّل الحادث في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع “تويوتا هيليكس” و”رونو r21″. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة “الخريزة”.

الحادث خلّف إصابة 5 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و53 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجلاؤهم الى القطاع الصحي بالشارف.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.