الجلفة.. 5 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بالشارف
بقلم مداح زكرياء
تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالشارف (ولاية الجلفة)، مساء الثلاثاء، في حدود الساعة 20:47 لأجل حادث مرور أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وتمثّل الحادث في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع “تويوتا هيليكس” و”رونو r21″. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة “الخريزة”.
الحادث خلّف إصابة 5 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و53 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجلاؤهم الى القطاع الصحي بالشارف.
فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.
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