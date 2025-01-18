الجلفة.. 5 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بمسعد

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية لبحماية المدنية، بولاية مسعد المنتدبة، كساء هذا اليوم، في حدود الساعة 20ساو40د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع “ميتسوبيشي نفعية” و “هيونداي i10″، وذلك على منطقة :السانية”، في الشطر الرابط بين بلديتي سلمانة ومسعد جنوب الولاية .

الحادث خلف إصابة 5 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و 33 سنة ، أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.