الجلفة: 5 جرحى في حادث انقلاب سيارة بالشبيكة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الجمعة ، في حادث انقلاب سيارة بولاية الجلفة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية في بيانها أن وحدات اسعافات الوحدة الثانوية بالجلفة مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة.

قد تدخلت في حدود الساعة 14 سا و 59 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع reneault clio campus، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة الوكاريف بالقرب من منطقة الشبيكة.

حيث خلف اصابة 5 اشخاص من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 19 سنة و 27 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.