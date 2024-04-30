الجلفة: 5 جرحى في حادث تصادم سيارتين بمسعد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد جنوب ولاية الجلفة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 15سا و10 د لأجل حادث اصطدام سيارتين، سيارة نفعية من نوع نيسان وسيارة سياحية من نوع هيونداي.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة أم الخشب، في الشطر الرابط ما بين مسعد ومجبارة ، الحادث خلف اصابة 05 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 28 سنة و 74 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى المؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد.

زكرياء مداح