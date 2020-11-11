الجلفة.. 5 سنوات حبسا نافذا لـ3 أشخاص سرقوا منزلا بحي بحرارة

وضع أمس الثلاثاء، عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن “حي بحرارة”، بأمن ولاية الجلفة، حدا لنشاط عصابة إجرامية.

وتتكون العصابة، من ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر.

وتمكن ذات العناصر، خلال العملية، من استرجاع مبلغ مالي ومجوهرات محل سرقة.

وجاءت العملية، حسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، بعد تقدم أحد الضحايا، إلى مصالح الشرطة لذات الأمن الحضري من أجل إيداع شكوى رسمية على أساس تعرض مسكنه لفعل السرقة.

أين استولى المشتبه بهم من داخل المنزل، على مبلغ مالي قدربـ77 مليون سنتيم، بالإضافة إلى بعض المصوغات.

و بعد تلقي البلاغ، كثف عناصر ذات الفرقة من عمليات البحث والتحري عن المشتبه بهم في القضية، إلى أن تمكنوا خلال وقت وجيز من تحديد هويتهم وتوقيفهم مع استرجاع جل المسروقات.

و كشف ذات المصدر، أنه قد تمّ تقديم المشتبه بهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري.

أين تم إدانة كل منهم بخمسة سنوات حبس نافذة، بالإضافة لغرامة مالية بـ 50 مليون سنتيم مع إيداعهم رهن المؤسسة العقابية.