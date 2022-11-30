الجلفة: 5 سنوات سجنا لشاب عرض فيديو لحجز مواعيد للممارسة الفسق والدعارة على الفيسبوك بعين وسارة

قضت محكمة عين وسارة شمال ولاية الجلفة، بسجن شاب ثلاثيني بـ 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها: 300 ألف دج مع الإيداع. بتهمة ترويج فيديو على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متبوع ببث فيديو مسجل بتقنية البث المباشر عبر موقع الفايسبوك يعرض من خلاله حجز مواعيد للممارسة الفسق والدعارة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لأمن ولاية الجلفة.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة وفقا لإجراءات المثول الفوري بإحالة المتهم على المحاكمة لمواجهة تهمة تتعلق بقضية “تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بعد التكثيف من علميات البحث والتحري التي قامت بها مصالح شرطة دائرة عين وسارة، والتي أفضت لتوقيف المشتبه فيه في القضية، حسب ذات البيان.

وتعود حيثيات القضية إلى بحر الأسبوع الجاري، بعد أن تمكن عناصر ذات الفرقة، من توقيف المدعو/ ق.ز في العقد الثالث من عمره، المتورط في قضية بث فيديو مسجل بتقنية البث المباشر عبر موقع الفايسبوك يعرض من خلاله حجز مواعيد للممارسة الفسق والدعارة، ووحسب ذات المصدر، فإن العملية جاءت على إثر رصد مصالح الشرطة بأمن ذات الولاية، لفيديو مسجل بتقنية البث المباشر عبر إحدى صفحات الفايسبوك يعرض من خلاله صاحبه حجز مواعيد للممارسة الفسق والدعارة.