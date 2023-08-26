الجلفة.. 5 وفيات وجريحان في حادث مرور  ببلدية تعضميت

لقي 5 أشخاص مصرعهم واصيب اخران، يوم السبت، في حادث مرور ببلدية تعضميت بدائرة عين الإبل بولاية الجلفة.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا20دقيقة، من أجل حادث تصادم بين شاحنة ذات مقطورة و سيارتين سياحيتين.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 مقطع الوسط ، بلدية تعضميت ودائرة عين الابل.

وخلف الحادث وفاة 5 أشخاص و اصابة 2 آخرين بجروح مختلفة ، تم إسعافهم وتحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.