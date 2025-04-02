الجلفة.. 6 جرحى في اصطدام سيارتين بمنطقة عين الناقة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الثانوية والمركز المتقدم بمسعد بولاية الجلفة، ليلة أمس، في حدود الساعة 23:28، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 189 بمنطقة عين الناقة، بلدية المجبارة.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين من نوع “شيفروليه سبارك” و “سوزوكي سويفت”. وأسفر عن إصابة (06) ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و37 سنة لهم اصابات متفاوتة الخطورة. وقد تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.

و تذكّر مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السلامة المرورية لتفادي مثل هذه الحوادث.

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