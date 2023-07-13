إعــــلانات
أخبار الجزائر

الجلفة: 6 قتلى وجريح إثر اصطدام شاحنة وسيارة

بقلم زكرياء مداح
الجلفة: 6 قتلى وجريح إثر اصطدام شاحنة وسيارة
صورة من الأرشيف
  • 1205
  • 0

تسبب حادث مرور وقع اليوم الخميس في وفاة 6 أشخاص وإصابة آخر بجروح بولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين ولاية الجلفة اليوم الخميس في حدود الساعة 11 سا و 42 د لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنة ذات مقطورة وسيارة. بالطريق الوطني رقم 40 اتجاه بوغزول قرب محطة الخدمات طهاري. حيث خلّف الحادث وفاة 06 أشخاص في عين المكان 2 من جنس ذكر و2 من جنس أنثى وطفلين. بينما سائق الشاحنة في حالة صدمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/zn7So
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر