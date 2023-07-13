الجلفة: 6 قتلى وجريح إثر اصطدام شاحنة وسيارة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الخميس في وفاة 6 أشخاص وإصابة آخر بجروح بولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين ولاية الجلفة اليوم الخميس في حدود الساعة 11 سا و 42 د لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنة ذات مقطورة وسيارة. بالطريق الوطني رقم 40 اتجاه بوغزول قرب محطة الخدمات طهاري. حيث خلّف الحادث وفاة 06 أشخاص في عين المكان 2 من جنس ذكر و2 من جنس أنثى وطفلين. بينما سائق الشاحنة في حالة صدمة.