الجلفة: 7 جرحى إثر اصطدام بين سيارة وحافلة بالصقيعة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الأحد إثر اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين بولاية الجلفة.

وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بالصقيعة مدعم باسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة هذا اليوم في حدود الساعة 09:31. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة من نوع “بيجو 301” و حافلة من نوع “تويوتا كواستر”. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة قلتة السطل.

الحادث خلّف إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 02 سنتين و51 سنة، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وإجلائهم إلى كل من مستشفى حاسي بحبح ومستشفى عين وسارة.

