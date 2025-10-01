الجلفة: 7 جرحى إثر انقلاب سيارة بعين وسارة
بقلم أمينة داودي
أصيب 7 أشخاص بجروح متعددة إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بولاية الجلفة.
وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة و المركز المتقدم بالصقيعة صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 06:32 لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “Gol” على مستوى الطريق الوطني رقم 01. حيث خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 03 سنوات و 70 سنة. أين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وإجلائهم إلى مستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.
