الجلفة: 7 جرحى إثر انقلاب سيارة بعين وسارة

بقلم أمينة داودي
الجلفة: 7 جرحى إثر انقلاب سيارة بعين وسارة
أصيب 7 أشخاص بجروح متعددة إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بولاية الجلفة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة و المركز المتقدم بالصقيعة صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 06:32 لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “Gol” على مستوى الطريق الوطني رقم 01. حيث خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 03 سنوات و 70 سنة. أين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وإجلائهم إلى مستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.

