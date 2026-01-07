الجلفة.. 7 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بالبيرين

سجّل مساء اليوم الأربعاء، حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 40، في الاتجاه المؤدي إلى عين الحجل، إقليم بلدية البيرين، تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع بيجو 306 وبيجو 406.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بالبيرين في حدود الساعة 18:20، من أجل حادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين رضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا وشخص مسن يبلغ 78 سنة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان، قبل تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى البيرين لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة.

هذا، وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور. خاصة في ظل الظروف الجوية وفترات الذروة، تفاديا لمثل هذه الحوادث المؤسفة.