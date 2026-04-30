الجلفة.. 7 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بمنطقة “ورود”
بقلم زكرياء مداح
تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، على إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “ورود” بولاية الجلفة، خلّف إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب ما أفادت به المصالح ذاتها، تدخلت في حدود الساعة 18:25 إسعافات المركز المتقدم، مدعومة بوحدة الحماية المدنية الرئيسية بالجلفة. عقب وقوع اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين من نوع “هيونداي أكسنت” و”فولسفاغن باسات”.
الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و37 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان. قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المجاهد هتهات بوبكر بحي شعوة، لتلقي العلاج اللازم.
