الجلفة.. 7 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بمنطقة “ورود”

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، على إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “ورود” بولاية الجلفة، خلّف إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما أفادت به المصالح ذاتها، تدخلت في حدود الساعة 18:25 إسعافات المركز المتقدم، مدعومة بوحدة الحماية المدنية الرئيسية بالجلفة. عقب وقوع اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين من نوع “هيونداي أكسنت” و”فولسفاغن باسات”.

الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و37 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان. قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المجاهد هتهات بوبكر بحي شعوة، لتلقي العلاج اللازم.