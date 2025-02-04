الجلفة: 7 جرحى في حادث انحراف شاحنة في حد الصحاري

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، في إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة بولاية الجلفة.

وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين وسارة، اليوم على الساعة 08:21 صباحًا. إثر حادث مرور وقع على الطريق الولائي رقم 167 ب باتجاه بلدية حد الصحاري.

تمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة من نوع “هاربين شيري يوكي”، يحمل ترقيم ولاية الجزائر. مما أسفر عن إصابة 07 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. تتراوح اعمارهم مابين 22 سنة و 62 سنة ، تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.