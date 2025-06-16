الجلفة: 7 جرحى في حادث انقلاب سيارة للنقل الجماعي بالبيرين

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين (الجلفة)، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 13:40 لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة للنقل الجماعي من نوع Volkswagen تحمل ترقيم ولاية سطيف، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40 باتجاه بوغزول.

الحادث خلّف إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و66 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإجلاؤهم إلى مستشفى البيرين.

هذا، وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.