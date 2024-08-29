الجلفة: 7 جرحى في حادث تصادم سيارتين بمنطقة واد الصدر

تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية، بواد الصدر مدعم باسعافات الوحدة الثانوية بعين الابل هذا اليوم. في حدود الساعة 02 سا و 15 د لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام مابين سيارة من نوع سيزوكي سويفت تحمل ترقيم ولاية الأغواط و سيارة نفعية من نوع مرسيدس سبرانتر تحمل ترقيم ولاية ميلة.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة واد الصدر حوالي 02 كلم اتجاه ولاية الأغواط. وخلف اصابة 07 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 23 سنة و 31 سنة. تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى عين الابل وهم في حالة مستقرة.