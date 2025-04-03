الجلفة: 7 جرحى في حادث مرور بحد الصحاري

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم بولاية الجلفة.

وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بحد الصحاري صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 08:00. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة نقل جماعي مابين الولايات من نوع بيجو 806. وسيارة نفعية من نوع بيجو “بارتنار تيبي” تحمل ترقيم ولاية المدية. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 89 باتجاه بلدية عين فقه.

الحادث خلّف إصابة 07 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و 76 سنة. أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم إلى مستشفى حد الصحاري.

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