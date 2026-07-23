الجلفة.. 7 جرحى من عائلة واحدة في انحراف سيارة

أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم، في حادث مرور وقع بولاية الجلفة، إثر انحراف سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في اتجاه الجزائر، بمنطقة واد سيدي سليمان، ببلدية ودائرة الجلفة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19:06، حيث خلف الحادث إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و64 سنة، تعرضوا لجروح وحالة صدمة.

وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، قبل إجلائهم ونقلهم إلى المستشفى المختلط هتهات بوبكر لتلقي العلاج.

وللتكفل بهذا التدخل، سخرت مصالح الحماية المدنية 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء وتدخل.