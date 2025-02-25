الجلفة.. 7 سنوات سجناً نافذاً في حق تاجر بتهمة المضاربة في مادة البن

أدانت محكمة حاسي بحبح بالجلفة، تاجراً بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذاً، لتورطه في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة البن. حسب ما جاء في بيان صدر يوم الثلاثاء عن نيابة الجمهورية بالمحكمة ذاتها.

وأوضح البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد بقيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق. تم إيقاف المعني بالأمر وهو المدعو ( و.أ )”.

وعند تقديمه أمام النيابة يوم 25 فيفري 2025، أحيل على محكمة الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البن. استنادا إلى المصدر ذاته.

وفي اليوم نفسه صدر ضد المعني حكمٌ قضى بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار. مع الأمر بايداعه الحبس بالجلسة. يضيف البيان.