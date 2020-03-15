الجلفة.. 7 سنوات سجنا لشقيقين يروّجان للمخدّرات والمؤثرات العقلية بدار الشيوخ

قضى، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذاوغرامة مالية بقيمة 40 ألف دج، لشقيقين عن جرم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بعد أن تمّ توقيف شقيقين في العقد الثالث، تورطا في قضية حيازة المخدرات و الهلوسات لغرض البيع، والتي تمّ العثور بحوزتهما كمية من المخدرات قدرت بــ 40.4 غرام و 29 قرص و قارورة من المؤثرات العقلية، و مبلغ مالي من عائدات الترويج ، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

حيث تعود تفاصيل القضية حسب مصدر موثوق لـ “النهار أونلاين”، إثر تلقي عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة دار الشيوخ، لمعلومات جدّ مؤكدة، مفادها قيام شقيقان بترويج المخدّرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة دار الشيوخ على متن دراجة نارية.

فور ذلك تمّ وضع خطة محكمّة، أفضت إلى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس وبحوزتهما كمية أولية من المخدرات قدرها 1.7غ و سلاح أبيض محظور، و كشف ذات المصدر، أنه بعد تفتيش مسكنهما، تمّ العثور بداخله على كمية من المخدّرات قدرها 38.7 غرام و 03 أقراص مهلوسة من نوع بريقابالين و 19 قرص من نوع باركيديل 04 أقراص مهلوسة من نوع برومازيبام و كذا 03 اقراص مهلوسة من نوع نوفازين، بالإضافة إلى قارورة سائل مهلوس من نوع ايزوبيديول، ثلاثة أسلحة بيضاء من نوع كيتور تستعمل في تقطيع المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ: 20 مليون و ستمائة ألف سنتيم.