الجلفة: 7 سنوات سجنا نافذا لسبعة أشخاص بتهمة المضاربة في الحليب

أصدرت محكمة عين وسارة بولاية الجلفة، حكما بسبع سنوات سجنا نافذا. في حق سبعة أشخاص عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

وحسبما جاء في بيان للمحكمة، فقد تمت متابعة 10 أشخاص في ذات القضية. وفقا لإجراءات المثول الفوري. ليتم الحكم على سبعة أشخاص بسبع سنوات سجنا نافذة. وغرامة مالية نافذة قدرت بـ 500 ألف دج. عن جنحة “المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب”.

و في ذات القضية، تم تأجيل النظر في باقي المتهمين الثلاثة بسبب تقديمهم طلب يخص تحضير الدفاع. حيث تم بموجب ذلك تأجيل الجلسة لتاريخ 15 من الشهر الجاري. و وضع إثنين من المتهمين رهن الحبس المؤقت وإبقاء المتهم الثالث حرا.

و أضاف البيان، أن الإجراء يأتي هذا الحكم طبقا للمواد 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.