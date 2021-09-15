الجلفة: 8 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين سياحتين بعين الإبل

أصيب صبيحة اليوم، 08 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حصول اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين. على المحور الوطني رقم 01 بمنطقة “واد الصدر” التابعة لبلدية عين الإبل بجنوب ولاية الجلفة.

و حسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بواد الصدر. تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع “داسيا لوغان و رونو سيمبول”. بالطريق الوطني رقم 01 مقابل الطاقة الشمسية.

وخلف الحادث حسب ذات المصدر، إصابة 08 أشخاص لهم إصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 34 سنة.

وقد تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى بعين الإبل. وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.