 الجلفة.. 9 جرحى في اصطدام سيارتين بمنطقة “راس الريح”

وقع حادث مرور، مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط.

وحسبما أفدت به مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، فقد تدخلت اسعافاتها بالمركز المتقدم بواد الصدر مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية في حدود الساعة 20 سا و 18 د.

وذلك لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع داسيا لوقان وبيجو 405 على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة راس الريح في الشطر الرابط بين الجلفة – الاغواط.

وخلف الحادث اصابة 9 اشخاص، من بينهم 5 اطفال و 4 اشخاص بالغين (معلومة اولية).

ليتم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة (حالتهم مستقرة).

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ومعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.