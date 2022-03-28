الجلفة: 9 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين بشعبة بن كربوعة في الشارف
أصيب مساء اليوم الاثنين، 09 أشخاص إثر حادث مرور ببلدية السارف في ولاية الجلفة. حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.
و حسبما كشفه بيان ذات المصالح، فإن اسعافات الوحدة الثانوية بالشارف مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية الجلفة. تدخلت في حدود الساعة 19 سا و 27 د لأجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارة من نوع كليو كلاسيك وسيارة 505 .واحتراقها بالطريق المؤدي لبلدية الشارف الطريق الوطني رقم 46 بشعبة بن كربوعة.
وحسب ذات المصدر، فإن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين 18 سنة و 56 سنة. من بينهم 03 اشخاص في حالة صدمة، هذا و قد تم تقديم للمصابين. الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى كل من مستشفى بلدية الشارف والجلفة (محاد عبد القادر) بحي شعباني. وهم في حالة مستقرة.وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات الحدث الأليم.
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أصيب شخصين بجروح اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 22. بالضبط في شقه الرابط بين اولاد ميمون و سبدو، بمنعرجات عين بنت السلطان بولاية تلمسان.
وحسب مصالح الحماية الدنية فإن الحادث تمثل في اصطدام سيارة من نوع شوفرولي بشاحنة محملة من نوع رونو وخلف إصابة شخصين تتراوح اعمارهم بين 68 و38 سنة بإصابات متفاوتة في الخطورة. أين تم إسعفافهم و نقلهم للمستشفى.
طالع أيضا: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالأغواط
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح بولاية الأغواط.
وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني في بيان لها. فقد تم تسجيل حادث المرور في مفترق الطرق ببلدية تاجموت دائرة عين ماضي بين سيارتين سياحيتين.
كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح. فيما تم توفير سيارتي إسعاف بالإضافة إلى شاحنة إطفاء.
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لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع على مستوى طريق السيار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش بولاية بومرداس.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة منتصف ليلة البارحة.
لأجل حادث مرور مميت على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر النقطة المسماة أولاد والي.
كما أسفر الحادث على وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة، بالاضافة الى مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة.
حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الاخضرية.
كما لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون بجروح أول أمس الجمعة، في حادث مرور تسلسلي لثلاث مركبات بالطريق السيّار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش ولاية بومرداس.
وحسب صفحة “طريقي” لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث على الساعة 8 و40 دقيقة، حيث تمثل في انحراف سيارة متبوع باصطدام عدة سيارات.
كما أطاحت الشرطة القضائية لزموري بولاية بومرداس، بمسبوقين قضائيا استغلوا شغور منزل و غياب صاحبه للسطو على ممتلاكاته المنزلية.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري زموري ببومرداس قضية سرقة راح ضحيتها أحد المواطنين من بلدية زموري.
حيث إستغل أشخاص مشبوهين غياب الضحية عن مسكنه العائلي ليقوموا بالتسلل و الإستيلاء على ممتلكاته المنزلية المتمثلة في أدوات كهرومنزلية و عتاد صيانة.