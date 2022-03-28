الجلفة: 9 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين بشعبة بن كربوعة في الشارف

أصيب مساء اليوم الاثنين، 09 أشخاص إثر حادث مرور ببلدية السارف في ولاية الجلفة. حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

و حسبما كشفه بيان ذات المصالح، فإن اسعافات الوحدة الثانوية بالشارف مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية الجلفة. تدخلت في حدود الساعة 19 سا و 27 د لأجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارة من نوع كليو كلاسيك وسيارة 505 .واحتراقها بالطريق المؤدي لبلدية الشارف الطريق الوطني رقم 46 بشعبة بن كربوعة.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين 18 سنة و 56 سنة. من بينهم 03 اشخاص في حالة صدمة، هذا و قد تم تقديم للمصابين. الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى كل من مستشفى بلدية الشارف والجلفة (محاد عبد القادر) بحي شعباني. وهم في حالة مستقرة.وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات الحدث الأليم.

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