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أخبار الجزائر

الجلفة: 9 جرحى في حادث انحراف سيارة بواد الحديد

بقلم زكرياء مداح
الجلفة: 9 جرحى في حادث انحراف سيارة بواد الحديد
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تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للححماية المدنية مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة مساء اليوم، في حدود الساعة 15 سا و 45 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 504 نفعية بمنطقة “واد الحديد” بالجلفة.

وحسب بيان للحماية المدنية بولاية الجلفة، فإن الحادث أسفر على إصابة 9 أشخاص من جنس ذكر تتراوح اعمارهم مابين 18 سنة و 24 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.

رابط دائم : https://nhar.tv/FL4em
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