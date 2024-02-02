الجلفة: 9 جرحى في حادث انحراف سيارة بواد الحديد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للححماية المدنية مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة مساء اليوم، في حدود الساعة 15 سا و 45 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 504 نفعية بمنطقة “واد الحديد” بالجلفة.

وحسب بيان للحماية المدنية بولاية الجلفة، فإن الحادث أسفر على إصابة 9 أشخاص من جنس ذكر تتراوح اعمارهم مابين 18 سنة و 24 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.