الجلفة.. الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 2400 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بثلاثة أشخاص ، في العقد الثاني والثالث من عمرهم، يقومون بترويج وبيع المؤثرات العقلية و المخدرات.

العملية جاءت عقب أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حول نشاط إجرامي يتعلق بترويج وبيع المؤثرات العقلية و المخدرات على مستوى مدينة الإدريسية ولاية الجلفة.

وبعد متابعة ميدانية دقيقة ووضع خطة أمنية محكمة، تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة من توقيف المشتبه فيهم، مع ضبط 2400 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ و 500 غرام من المخدرات (كيف معالج).

بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال، قامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.