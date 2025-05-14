الجلفة.. التقلبات الجوية تقطع العديد من الطرق بعين وسارة والإدريسية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، ممثلة في كلٍّ من الوحدة الثانوية الإدريسية والوحدة الثانوية الشارف، في حدود الساعة 16:00 من نهار اليوم الأربعاء، إثر تسجيل انقطاع كلي لحركة السير بالطريق الوطني رقم 01″أ”، الرابط بين بلديتي القديد والإدريسية، وذلك على مستوى واد الطاروس.

ويمتد الانقطاع على مسافة 13 كلم، انطلاقًا من حوالي 7 كلم عن بلدية القديد وصولًا إلى منطقة الشعبة الحمرا، على بعد 3 كلم من بلدية الإدريسية.

ولم تسجّل أي خسائر بشرية، فيما تم رصد عدد كبير من السيارات والشاحنات المركونة على طول الطريق، دون أن تكون في وضعية خطيرة.

وفي التوقيت نفسه، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين وسارة من أجل حادث مماثل. تمثل في انقطاع كلي للطريق البلدي رقم 01-أ الرابط بين بلديتي القرنيني وعين وسارة. تحديدًا على بعد 7 كلم عن بلدية القرنيني، وذلك نتيجة تراكم المياه في واد بوخشبة.

الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، في حين تم تسجيل سيارة واحدة (من نوع بيجو 504) عالقة بالمكان. بالإضافة إلى تسجيل غلق الطريق المؤدي للمدخل الشرقي لمدينة حد السحاري، باتجاه مدينة عين أفقه، بفعل فيضان الواد،

ولكن سرعان ما تم إعادة فتحه أمام مستعملي الطريق الرابط بين حد السحاري وعين أفقه.

وتدعو مصالح الحماية المدنية بالجلفة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر. وكذا مستعملي الطرق خلال تنقلاتهم. خاصة في المناطق المعرضة لتجمع المياه أو السيول والأودية وعدم المجازفة في قطعها. ومتابعة نشرات الأرصاد الجوية والتعليمات وتوصياتها.