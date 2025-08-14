الجلفة: توقيف أربعيني وحجز ما يقارب 1.40 قنطارًا من اللحوم البيضاء الفاسدة

حجزت عناصر الأمن العمومي بأمن ولاية الجلفة، ما يقارب 1 قنطار و40 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري. حسب ما علم اليوم الخمبس من خلية الاتصال للسلك ذاته.

وأكد المصدر أنه في إطار المهام الميدانية التي تقوم بها المصالح الأمنية الرامية إلى محاربة التجارة الفوضوية، الحفاظ على الصحة العمومية وحماية المستهلك. و على إثر دوريات مراقبة لعناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بمحيط أحد أسواق مدينة الجلفة. تم ضبط هذه الكمية.

حيث يقوم صاحبها بنقل كمية من اللحوم البيضاء على متن سيارته قصد بيعها. دون مراعاة أدنى شروط الصحة و النظافة، وعدم احترام شروط النقل والحفظ.

وبعد معاينة مصالح الطب البيطري، أكدت عدم صلاحية الكمية المحجوزة المقدرة بـ 137.5 كلغ من اللحوم البيضاء (الدجاج) للاستهلاك البشري. ليتم على إثر ذلك توجيهها للاستهلاك الحيواني، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحال ضد المخالف البالغ من العمر (45) سنة.