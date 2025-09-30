الجلفة.. توقيف 3 مروّجين للمهلوسات وحجز كمية من الكيف

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بالجلفة، بحر الأسبوع الماضي، في عمليتين أمنيتين، من توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، في العقدين الثاني والثالث من أعمارهم، لتورطهم في أنشطة إجرامية متعلقة بترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية الأولى جاءت إثر تحريات ميدانية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن نشاط إجرامي لمشتبه فيه يقوم بترويج وبيع السموم على مستوى قطاع الاختصاص.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه على مستوى أحد أحياء مدينة الجلفة. مع حجز كمية من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بـ 82 غرامًا، مهيأة ومعدّة للبيع والترويج، ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

وخلال العملية الثانية، قامت عناصر الشرطة التابعة للفرقة نفسها بعمل استعلاماتي ميداني، عن نشاط شخصين مشتبه فيهما، من ذوي السوابق القضائية، متعلق بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بمدينة الجلفة.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تمكنت المصالح ذاتها من توقيف المشتبه فيهما وحجز كمية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 1005 كبسولات من المؤثرات العقلية، وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

وقامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضيتي الحال، بتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.