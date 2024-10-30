الجلفة: قتيل و6 جرحى في حادث انحراف شاحنة بسيدي لعجال

توفي شاب عشريني في حادث مرور وقع، مساء اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 137. باتجاه قصر الشلالة بولاية تيارت.

وأفاد بيان للحماية المدنية بتدخل مصالحها المتمثلة في فرقة الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بسيدي لعجال، في حدود الساعة 13سا 39د. لأجل حادث مرور تمثّل في انحراف وانقلاب شاحنة صغيرة من نوع (هاربين)، على مستوى الطريق الولائي 137 باتجاه قصر الشلالة،

الحادث خلّف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و46 سنة. تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحويلهم الى مستشفى سيدي لعجال. فيما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث.