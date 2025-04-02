الجلفة.. 5 جرحى في انقلاب سيارة بـ فيض البطمة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بـ سارية بودخيل، مدعومة بوحدة الدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجلفة، مساء اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 19:54 ، من أجل حادث مرور .

وتمثّل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس”. على مستوى الطريق الولائي رقم 108، بمنطقة زريقة باتجاه فيض البطمة.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 11 و63 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان. قبل نقلهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بالجلفة.