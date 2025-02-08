الجلفة: إحتراق شقة بحي شي غيفارا وسط المدينة

إندلع حريق مساء اليوم السبت، في شقة بالطابق الخامس لعمارة، بحي شيقيفارة بالحواس وسط مدينة الجلفة.

وحسب بيان “الحماية المدنية بالجلفة”، فإن فرق الإسعاف التابعة للوحدة الرئيسية، مدعومة بإسعافات المركز المتقدم المجاهد المتوفى سارية بودخيل بالجلفة، قد تدخلت، في حدود الساعة 18:27 لأجل إخماد حريق شبّ داخل شقة بالطابق الرابع بحي العقيد سي الحواس “شيقيفارا” بمدينة الجلفة.

حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، مع القيام بعملية الحراسة حتى التأكد من الإخماد الكلي له. وحماية أيضا باقي الشقق المجاورة دون تسجيل خسائر بشرية.

هذا وتذكر ذات المصالح، بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية، خاصة ما يتعلق باستخدام الأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة التوصيلات لتفادي مثل هذه الحوادث.