الجلفة: إنتشال جثة شاب من داخل حوض مائي بمنطقة “واد مبارك” بالصقيعة

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، جثة شاب غرق داخل حوض مائي، توفي بعد ساعات من غرقه.

وتدخلت عناصر المركز المتقدم بالصقيعة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 15 سا و 40 د لأجل انتشال جثة غريق من حوض مائي فلاحي خاص بالسقي ببستان، بمنطقة واد مبارك حوالي 06 كلم باتجاه عين وسارة ، مع العلم أن الحوض المائي بطول 10 أمتار وعرض 20 متر وعمقه حوالي 08 أمتار .

و كشف ذات المصدر، أن الغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 23 سنة تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة، تجدر الإشارة إلى أن العملية كانت تحت إشراف السيد مدير الحماية المدنية بالجلفة المقدم شهب العين محمد.