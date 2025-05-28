الجلفة: الإطاحة بمروّج مخدرات وحجز أزيد من 1140 قرصاً مهلوساً

تمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجلفة. بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشخص من ذوي السوابق القضائية، في العقد الثالث، يقوم بترويج و بيع المؤثرات العقلية.

العملية، جاءت على إثر معلومات مفاده قيام شخص في العقد الثالث من عمره، من ذوي السوابق القضائية. يقوم بترويج و بيع المؤثرات العقلية على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة.

التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، توجت بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه. مع ضبط خلال العملية 1148 كبسولة و قرص من المؤثرات العقلية من أنواع مختلفة. منها قارورة سائل مهلوس و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.

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